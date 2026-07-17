США уведомили Израиль о том, что направляют в страну десятки дополнительных самолетов-заправщиков, поскольку президент США Дональд Трамп рассматривает возможность начала новых ударов по Ирану.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Американские и израильские официальные лица сообщили новостному сайту Axios, что Трамп может усилить удары по Ирану в ближайшие дни.

В настоящее время в аэропорту Бен-Гурион припарковано 33 американских самолета-заправщика, что вытесняет другие самолеты, используемые для коммерческих рейсов.