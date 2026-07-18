Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за ситуации с лесными пожарами, дым от которых окутал несколько крупных американских городов.

Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

«Мы считаем Канаду ответственной за тот факт, что они не содержат должным образом свои леса и кустарники, из-за чего в США без какой-либо необходимости проникает отвратительный, грязный и вредный воздух, качество которого представляет опасность, что совершенно неприемлемо. Сегодня я созвонюсь с премьер-министром [Канады Марком Карни], чтобы выяснить, предпринимают ли они какие-то меры в связи с этим», — написал американский лидер.

По мнению Трампа, Канада отказывается должным образом следить за лесами, «зная, что этот отказ приведет именно к таким результатам». «Это осознанная халатность, которая происходит из года в год и обходится США в миллиарды долларов, расходы, связанные с этим загрязнением, ввиду необходимости должны быть прибавлены к пошлинам, которые Канада платит в данный момент», — подчеркнул он.