Военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи заявил, что если атаки со стороны США продолжатся в течение следующих двух-трех дней, ВС Ирана перейдут от этапа сдерживания к фазе «наступления и полного уничтожения», в результате чего американские базы и военные будут подвергаться прямым ударам.

«Соединенные Штаты должны знать, что стратегия «войны и переговоров» достигла тупика, и в ближайшие дни интенсивность атак со стороны Ирана возрастет. Американцы должны ждать волн беспилотников. Америка должна ждать волн ракет», — отметил он.