В Азербайджане прошла конференция по планированию совместных военных учений «Сила Единства — 2026», проведение которых запланировано в стране.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, мероприятие прошло в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского при Национальном университете обороны.

В конференции приняли участие делегации Азербайджана, Турции, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана и Пакистана.

Генерал-лейтенант Азер Алиев, приветствуя участников, отметил успешное развитие военного сотрудничества между странами.

Основной целью учений названы расширение сотрудничества между армиями, совершенствование практических навыков личного состава, обмен опытом, а также содействие устойчивому миру и безопасности.

Участникам представили информацию о сценарии и боевых эпизодах учений. Делегации также ознакомились с территорией их проведения и уточнили поставленные задачи.

По итогам конференции страны-участницы подписали протокол и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.