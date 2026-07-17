Служба безопасности Украины восстановила удалённую видеозапись с камеры наблюдения по делу о покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако 29 июня.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

«Благодаря профессиональной работе специалистов Службы безопасности Украины удалось восстановить одно из ключевых доказательств, которое подозреваемые пытались уничтожить. Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую исполнители заранее установили недалеко от места преступления, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Несмотря на то, что это доказательство было удалено, специалисты СБУ смогли его восстановить», — отметил он.

На видео видно, как трое людей поднялись по лестнице, и в этот момент раздался взрыв.

После этого прохожий забрал камеру и начал бежать.

