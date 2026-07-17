Американская компания Apple стала самой крупной по капитализации компанией в мире.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq.

Производитель смартфонов обошел по рыночной капитализации предыдущего лидера на рынке, американскую технологическую компанию Nvidia, которая являлась самой дорогой компанией в мире на фоне бума искусственного интеллекта (ИИ).

Ценные бумаги Apple на бирже росли на 0,2 процента, до уровня в 333,94 доллара за штуку. На пике акции доходили до отметки 334,03 доллара за бумагу (плюс 0,23 процента).

В результате подорожания акций капитализация Apple составила 4,9 триллиона долларов. На втором и третьем местах в рейтинге самых дорогих компаний мира разместились Nvidia (4,83 триллиона долларов) и управляющая Google Alphabet (4,19 триллиона долларов) соответственно.