В Тертерском районе в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека.

Как сообщает Главное управление Государственной дорожной полиции, авария произошла накануне около 16:00 на территории села Тазакенд Тертерского района.

По предварительным данным, 64-летний житель Бардинского района Адиль Ахмедов, управлявший автомобилем Mercedes, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением Азима Ахмедова.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля Адиль Ахмедов и его пассажирка — супруга Эльза Эмирова — погибли на месте. Водитель грузовика получил травмы.

По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель Mercedes уснул за рулем.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции напомнили, что подобные трагические ДТП уже неоднократно происходили из-за усталости водителей. В связи с жаркой погодой автомобилистов призвали не садиться за руль в утомленном или сонном состоянии, по возможности выезжать в более прохладное время суток и делать остановки для отдыха во время длительных поездок.