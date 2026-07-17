Азербайджан и компания Samsung обсудили перспективы создания в стране Регионального операционного и цифрового центра и дальнейшее сотрудничество в этом направлении.

Об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети X.

«Мы провели встречу с президентом и главным исполнительным директором Samsung C&T Corporation Engineering & Construction Group О Се Чулем и президентом подразделения глобального бизнеса и операций Ким Чжун Вуком. В ходе встречи мы обсудили проекты по модернизации транспортной инфраструктуры», — говорится в публикации.