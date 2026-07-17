17 июля в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе заседания обвиняемые были обеспечены переводчиками на армянский и русский языки, а также адвокатами.

Защитник Мадата Бабаяна попросил отменить приговор Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года и оправдать своего подзащитного. Сам обвиняемый заявил, что не признает вину. Затем свои доводы по апелляционной жалобе представила защита Араика Арутюняна.

Представители потерпевших, в свою очередь, заявили, что приговор является законным и обоснованным, а вина обвиняемых подтверждается собранными в ходе судебного разбирательства доказательствами. Они попросили оставить решение суда первой инстанции без изменений.

После завершения выступлений сторона защиты, в том числе Давид Ишханян, Левон Мнацаканян и Давид Манукян, заявили ходатайства. После перерыва суд огласил решения, удовлетворив их частично.

Следующее заседание назначено на 21 июля.