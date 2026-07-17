Казахстан и Азербайджан обсудили реализацию совместных транспортно-логистических проектов, включая строительство интермодального терминала в порту Алят.

Эти вопросы обсудили посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель и исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Шахин Бабаев, передает Report.

Стороны отметили стратегическое значение развития транспортной взаимосвязанности и необходимость координации усилий для увеличения пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Посол Казахстана напомнил о достигнутой в 2024 году в присутствии президентов двух стран договоренности о строительстве совместного интермодального терминала в порту Алят. В AZCON сообщили, что после завершения обновления мастер-плана развития Бакинского порта планируется приступить к реализации проекта.

Кроме того, обсуждалось выполнение договоренностей лидеров двух стран о взаимных поставках транспортной техники. Казахстан уже разместил заказ на строительство двух сухогрузов на Бакинском судостроительном заводе, а азербайджанская сторона в ближайшее время рассмотрит возможность закупки казахстанских локомотивов. Ранее, в 2015–2022 годах, Казахстан поставил Азербайджану 50 локомотивов.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии транспортно-коммуникационного сотрудничества и укреплении роли Казахстана и Азербайджана как ключевых транзитных узлов Евразии.