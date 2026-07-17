Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-95 в городе Энгельс Саратовской области России.

По словам Зеленского, самолет использовался для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

«Силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране», — написал президент Украины в социальных сетях.

Зеленский также отметил, что Энгельс находится примерно в 800 километрах от государственной границы Украины, подчеркнув дальность проведенной операции.