Министерство торговли Турции внедрило в таможенную систему BİLGE официальный код Армении — «077».

Теперь при оформлении импортных, экспортных и транзитных операций с Арменией через третьи страны в таможенных декларациях можно использовать официальный код страны, сообщает Sabah.

Кроме того, появилась возможность указывать «Армению/Турцию» в качестве страны происхождения или конечного пункта назначения товаров, следующих через третьи государства.

По данным издания, действующий товарооборот между Турцией и Арменией составляет около 335–350 млн долларов, а краткосрочной целью сторон является увеличение этого показателя до 1 млрд долларов.