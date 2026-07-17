Завтра, 18 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 22-26°, днем 30-35° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность — ночью 70-75%, днем 50-60%.

В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические осадки.

В отдельных местах осадки примут ливневый характер, возможны грозы, град, ночью и вечером в некоторых местах вероятно некоторое усиление осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-27°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 14-18°, днем 22-27° тепла.