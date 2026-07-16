Россиянин Александр Ермаков был задержан в июне в аэропорту Звартноц в Ереване в рамках дела о компьютерных махинациях по запросу иностранных компетентных органов. Об этом сообщают источники ТАСС, знакомые с ситуацией.

Ранее Telegram-каналы писали, что Ермаков уже две недели находится в армянском СИЗО.

По словам его родственников, Ермакова могли ошибочно принять за разыскиваемого Интерполом по запросу США хакера-тезку. Они утверждают, что задержанный не связан со сферой IT, а его отчество отличается от данных разыскиваемого мужчины.