Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему остаться в команде в качестве советника, однако он отказался от этого предложения.

Об этом Федоров заявил во время брифинга, посвященного итогам своей работы на посту главы оборонного ведомства.

По его словам, накануне у него состоялся разговор с президентом, в ходе которого Зеленский предложил ему должность советника или другой формат дальнейшей работы в команде.

«У нас вчера был нормальный разговор с президентом. Он предложил стать советником или найти какой-то другой способ остаться в команде. Я от должности советника отказался. У меня никогда не было цели стать министром, оставаться министром, искать себе должности и так далее», — заявил Федоров.

Экс-министр также отметил, что на протяжении семи лет работал рядом с Владимиром Зеленским, участвуя в проведении реформ и выполняя задачи в ключевых направлениях трансформации страны.

По словам Федорова, он всегда занимался теми направлениями, которые ему поручало руководство, и не стремился сохранять за собой государственные должности.