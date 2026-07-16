Российские миллиардеры, включая близких к Кремлю, ускорили вывод капитала за рубеж, опасаясь ухудшения экономической ситуации, проблем в банковской системе и возможной конфискации активов в пользу государства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к представителям российской элиты.

По данным агентства, с начала года за пределы России могли быть выведены десятки миллиардов долларов. Для сохранения капитала бизнесмены используют криптовалюту, золото, а также инвестируют в активы и частные фонды в ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии, на Кипре и в странах Африки.

Источники Bloomberg связывают эти настроения с волной национализации крупных частных активов. В этом году государству перешли, в частности, активы холдинга «Русагро», «Южуралзолота» и аэропорта Домодедово. По оценкам собеседников агентства, продажа этих компаний уже принесла бюджету сотни миллиардов рублей.

На фоне растущего дефицита бюджета, который за первое полугодие достиг почти 6 трлн рублей, опасения бизнеса усиливаются. Российский Центробанк больше не публикует данные о чистом оттоке частного капитала.