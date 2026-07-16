Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что главком ВСУ Александр Сырский «плетёт интриги».

Федоров выступил с брифингом на фоне протестов в Киеве и других городах Украины против решения Владимира Зеленского не выдвигать его кандидатуру на пост министра обороны повторно.

По его словам, отставка стала результатом позиции Сырского, который после начала реформ блокировал инициативы министерства и избегал открытого обсуждения проблем.

Федоров также подтвердил, что предлагал заменить Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Гнатова, если Украина хочет «побеждать врага асимметрично и с минимальными потерями».

Он добавил, что за последние пять месяцев Украина закупила больше дронов, чем за весь прошлый год. Однако многие подразделения этого не ощутили из-за ручного распределения техники: лояльные части получают ресурсы, а другие остаются без них.