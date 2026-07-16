При совместной организации ASAN xidmət и Kontakt в городе Шуша была проведена программа развития медиа «От победы к развитию». Программа реализуется Центром инновационного развития ASAN Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики в 3-й раз.

В программе, посвященной 22 июля – национальному дню прессы, приняли участие представители различных медиа-структур.

Основной целью является повышение навыков эффективного использования технологий искусственного интеллекта лиц данной категории, продвижение инновационных подходов в производстве информации, а также укрепление их знаний, умений и навыков в области личностного развития и эффективного общения.

Участники ознакомились с современными инструментами искусственного интеллекта, тенденциями и практическим применением технологий в СМИ. Получены практические навыки по подготовке новостей на основе содержания различных решений искусственного интеллекта на основе воркшопов и реальных образцов.

Также были представлены знания по актуальным темам в области выявления дезинформации и манипулятивного контента, а также цифровой безопасности, проверки фактов.

В рамках визита участники ознакомились с деятельностью Шушинского регионального центра «ASAN xidmət» в центре государственных услуг.

В ходе программы были даны ответы на многочисленные вопросы участников, состоялся взаимный обмен мнениями.