Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую системы будущих гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

По словам Фидана, в рамках обсуждения возможного мирного урегулирования одним из ключевых вопросов остаются гарантии безопасности для Украины, которые включают сухопутный, морской и воздушный компоненты.

«Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую. По этому вопросу у нас с союзниками есть взаимопонимание. Также ведется плановая работа с соответствующими союзными военно-морскими силами», — заявил глава турецкой дипломатии.

Он отметил, что ранее обсуждались возможные формы участия Анкары в обеспечении будущего мирного соглашения, и Турция выразила готовность взять на себя координацию морского направления. По словам Фидана, работа по этому вопросу уже ведется в тесном взаимодействии с союзниками.