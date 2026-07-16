В Баку проведено заседание азербайджано-сербской Совместной рабочей группы высокого уровня по военному сотрудничеству.

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась встреча делегаций под руководством начальника Главного управления военно-технического обеспечения генерал-майора Фарида Алиева и начальника Управления оборонных технологий Республики Сербия генерал-майора Славко Ракича, сообщает Минобороны.

На следующем этапе заседания в подгруппах, представляющих различные направления деятельности, были проведены обсуждения по вопросам «Цифровой армии», искусственного интеллекта, кибербезопасности, противовоздушной обороны и беспилотных систем, а также организации совместных учений и тренировок.

Стороны также проанализировали текущее состояние военных и военно-технических связей, провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества и другим темам, представляющим взаимный интерес.