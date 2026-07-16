Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии до 20 тыс. комплектов ракетного наведения APKWS-II общей стоимостью около $1,96 млрд. Об этом говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Запрос включает поставку до 10 тыс. комплектов лазерного наведения для ракет класса «воздух — воздух» и еще 10 тыс. — для ракет класса «воздух — земля». Помимо этого, США готовы поставить пусковые установки, боевые части и другое сопутствующее оборудование. Предполагается, что основным подрядчиком станет компания BAE Systems.

Администрация США уже уведомила конгресс о возможной сделке. У законодателей есть 30 дней, чтобы рассмотреть ее и при необходимости заблокировать.