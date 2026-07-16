Сборная Аргентины, уступая по ходу встречи, обыграла Англию со счетом 2:1 и стала вторым финалистом чемпионата мира 2026 года по футболу. Матч состоялся в Атланте (штат Джорджия, США).

В составе аргентинской команды отличились Энцо Фернандес, забивший на 85-й минуте, и Лаутаро Мартинес, поразивший ворота соперника в компенсированное ко второму тайму время (90+2). У сборной Англии единственный мяч записал на свой счет Энтони Гордон (55).

В финальном матче, который состоится 19 июля, сборная Аргентины встретится с командой Испании, ранее победившей Францию со счетом 2:0.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и впервые проводится с участием 48 сборных.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.