Китайская компания STAR.VISION совместно с агентством «Узбеккосмос» успешно вывела на орбиту гиперспектральный спутник Samarkand-2028. Запуск состоялся 5 августа с морской платформы у побережья китайской провинции Шаньдун.

В Министерстве цифровых технологий Узбекистана назвали проект одним из крупнейших международных космических проектов в истории страны.

Главной особенностью спутника стал модуль искусственного интеллекта, разработанный специалистами «Узбеккосмоса». Он способен обрабатывать гиперспектральные данные непосредственно на орбите, что позволяет значительно сократить объем передаваемой информации и ускорить получение результатов анализа.

Спутник Samarkand-2028 будет использоваться для мониторинга сельского хозяйства, водных ресурсов, состояния окружающей среды и градостроительства. Кроме того, аппарат поможет в раннем выявлении чрезвычайных ситуаций и повышении эффективности управления природными ресурсами.