Комитет по вопросам связи и информационных технологий парламента Индии выдвинул гендиректору Meta Марку Цукербергу трехдневный ультиматум, требуя извинений за временное удаление публикации премьера Нарендры Моди. Об этом со ссылкой на источники сообщают India Today и News18.

Если требования выполнены не будут, Индия намерена лишить Meta статуса, обеспечивающего ей правовую защиту (Safe Harbour), что грозит уголовным преследованием руководителей платформы.

Речь идет об удалении видеообращения Моди, опубликованном на Facebook и в Instagram. Глава правительства Индии в этом видео пообещал жесткие меры за утечку документов на фоне студенческих протестов. Meta ненадолго заблокировала публикацию, а затем восстановила ее после негативной реакции.

В парламентской комиссии назвали временное удаление «нападением на демократию».