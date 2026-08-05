Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям с призывом строго соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.

Как сообщили в ведомстве, анализ причин дорожно-транспортных происшествий показывает, что одной из основных причин аварий остается несоблюдение безопасного расстояния во время движения.

В дорожной полиции отметили, что подобные нарушения особенно опасны на автомагистралях при движении на высокой скорости, а также на городских дорогах с интенсивным транспортным потоком. Недостаточная дистанция не позволяет водителю своевременно среагировать, если впереди идущий автомобиль резко затормозит, изменит направление движения, столкнется с препятствием или остановится.

В ведомстве подчеркнули, что расстояние до впереди идущего автомобиля должно быть достаточным для того, чтобы в случае возникновения опасной ситуации водитель мог оценить обстановку, вовремя принять меры и безопасно остановить транспортное средство.