Северная Корея готова принять «дополнительные военные меры» в ответ на милитаризацию Японии. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, сообщение опубликовано ЦТАК.

По ее словам, Токио ускоряет превращение в военную державу, проводя испытания крылатых ракет Tomahawk, участвуя в совместных учениях с США и развертывая новые ракетные системы. Ким Ё Чжон также обвинила Вашингтон в поддержке перевооружения Японии.

Она подчеркнула, что Пхеньян не допустит дальнейшего усиления военного потенциала Японии и предупредила, что руководство КНДР примет «ясный дополнительный военный выбор» для защиты своей безопасности.