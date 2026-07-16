Украина провела испытания новой баллистической ракеты собственного производства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-министра обороны Михаила Федорова и данные портала «Милитарный».

По словам Федорова, разработка ракеты велась под руководством Министерства обороны Украины.

Он сообщил, что испытания состоялись 14 июля — в день отставки правительства.

Федоров также отметил, что в ходе реализации проекта была:

кардинально изменена техническая задача;

максимально повышена точность изделия;

снижена его стоимость на 30%.

При этом название ракетного комплекса экс-министр не раскрыл.

Как отмечают эксперты портала «Милитарный», приведенные им характеристики позволяют предположить, что речь не идет о баллистических ракетах FP-7 и FP-9 разработки Fire Point.

РБК-Украина предполагает, что Федоров имел в виду оперативно-тактический ракетный комплекс Сапсан, серийное производство которого началось в 2025 году.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о своей отставке.