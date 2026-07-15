Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что покидает пост главы оборонного ведомства.

«Это было большой честью – служить украинскому народу на должности министра обороны. Продолжение следует», – сообщил Федоров.

Вместе с тем «24 канал» со ссылкой на источники среди депутатов Верховной рады сообщил, что бывший министр может возглавить «Укроборонпром».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с депутатами парламентской фракции партии «Слуга народа». Как сообщил депутат Ярослав Железняк, украинский лидер намерен внести в Верховную раду кандидатуру действующего министра внутренних дел Игоря Клименко на должность главы Минобороны. Источник РБК-Украина во фракции «Слуга народа» заявил, что Зеленский связывает с Клименко ожидания по наведению порядка в сфере мобилизации.