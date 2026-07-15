Перерыв в финальном матче чемпионата мира может увеличиться до 30 минут из-за решения ФИФА провести шоу по образцу Супербоула, сообщает The Telegraph.

Halftime Show (шоу в перерыве) пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, где состоится финальный матч турнира. В программе заявлены канадский певец Джастин Бибер, американская певица Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира и южнокорейская группа BTS. За организацию шоу отвечает солист группы Coldplay Крис Мартин.

Перед началом финала также запланирована 90-минутная церемония закрытия с участием актера Тома Круза, певцов Лауры Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямса и блогера IShowSpeed.

Как отмечает издание, британские телеканалы BBC и ITV уже готовятся к 30-минутному перерыву. Это позволит вместить 11-минутное музыкальное выступление и сохранить традиционный 15-минутный разбор первого тайма с участием экспертов.

При этом Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), устанавливающий правила игры, прямо указывает, что перерыв между таймами «не должен превышать 15 минут».