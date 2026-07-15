США начали процесс предоставления Украине лицензий на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с ходом процесса.

По данным источника, американская оборонная корпорация Lockheed Martin, выпускающая ракеты для комплексов Patriot, поддерживает инициативу по передаче Украине соответствующих лицензий.

Собеседник издания также выразил мнение, что процедура будет продвигаться значительно быстрее, чем предполагалось еще несколько месяцев назад.

Тема совместного производства ракет Patriot приобрела актуальность после того, как президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Анкаре допустил возможность предоставления Украине лицензии на их выпуск.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране крайне необходимы поставки ракет для систем ПВО Patriot. По его словам, для защиты Украины в зимний период требуется 300 таких ракет-перехватчиков.