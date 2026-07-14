Члены рабочей группы Милли Меджлиса (ММ) по межпарламентским связям с Великобританией встретились с главой парламентской группы дружбы с Азербайджаном Бобом Блэкменом, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ММ.

Руководитель рабочей группы Фариз Исмайылзаде отметил, что отношения между Баку и Лондоном вышли на уровень стратегического партнерства. По его словам, хорошие перспективы открываются и для расширения сотрудничества в сферах образования и искусственного интеллекта.

В свою очередь председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов положительно оценил развитие двусторонних отношений. Он подчеркнул важность дальнейших контактов и обмена мнениями между депутатами, а также укрепления сотрудничества в рамках международных парламентских организаций.

Блэкмен высоко оценил встречи и переговоры, состоявшиеся в ходе его визита в Азербайджан. Стороны также отметили значение парламентской дипломатии и взаимных визитов для развития отношений между двумя странами.

Члены рабочей группы Милли Меджлиса Севиль Микаилова, Азай Гулиев, Турал Гянджалиев и Заур Шукюров обсудили перспективы развития азербайджано-британского сотрудничества.