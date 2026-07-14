Военно-морские силы Украины заявили об атаке и уничтожении пограничного сторожевого корабля ФСБ России «Изумруд». По данным украинской стороны, среди членов экипажа есть погибшие и раненые.

Как утверждают в ВМС ВСУ, судно было поражено морским безэкипажным комплексом Sargan-3000 в районе Новороссийска. При этом украинские военные не предоставили фото- или видеодоказательств атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары по российским объектам, также сообщил об атаке на патрульный корабль в районе Геленджика, расположенного примерно в 40 километрах от Новороссийска, однако не уточнил название судна.

В ВМС Украины заявили, что корабль «Изумруд» ранее участвовал в операции против украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.