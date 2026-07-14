Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в будущем может получить очень мощные баллистические ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 5000 километров. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу BFMTV перед вылетом в Париж.

По словам Зеленского, Украина уже работает над созданием новых систем противоракетной и противовоздушной обороны совместно с европейскими партнерами.

«Мы не слишком много о них говорим, потому что все еще проводим испытания, но приоритетом является самооборона», — отметил украинский лидер.

Он сообщил, что проект будет реализован при участии Франции, Швеции, Дании, Италии, Норвегии и других стран. Всего, по его словам, в инициативе задействованы восемь европейских государств.

Зеленский сравнил будущую систему с «баллистическим Lego», подчеркнув, что она объединит технологии разных стран. По его словам, новая европейская система противоракетной обороны должна стать более доступной по стоимости, чем американские комплексы Patriot, при этом обеспечивая сопоставимый уровень защиты. «У России есть ракеты, способные поразить любой европейский город. Вот почему Европе нужна собственная противоракетная оборона», — добавил он.

Президент Украины также выразил надежду, что в случае успешного завершения испытаний новая система будет готова к эксплуатации уже в 2026 году.

«Если мы хотим безопасной Европы с очень мощным воздушным щитом не только для некоторых, но и для всех, кто-то должен будет платить, кто-то должен будет производить, кто-то должен будет продавать. И это правильный путь. Я надеюсь, что мы добьемся успеха», — заявил Зеленский.