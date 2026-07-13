Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе «Нафтогаза Украины» Сергею Корецкому возглавить кабмин. Корецкий ответил, что готов попробовать, пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источник.

По данным издания, глава «Нафтогаза» считается фаворитом Зеленского на должность премьера. Последние несколько лет украинский президент следил за его работой и считал одним из сильнейших потенциальных политических деятелей.

Собеседники УП отметили, что Корецкий признал, что до конца не осознает масштаба ожидающих его вызовов, но готов попробовать себя на должности главы кабмина.