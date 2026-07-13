Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи резко высказался в адрес американского сенатора Линдси Грэм, заявив, что его смерть не вызовет сожаления у «ни одного свободного человека».

Багаи заявил, что политическое наследие Грэма связано со «злобой и поддержкой агрессии», а в памяти людей он оставит «лишь мрачный след».

«Смерть этого вспыльчивого и сквернословящего сенатора, безусловно, не опечалит ни одного свободного человека», — сказал представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Багаи опубликовал фразу «Азраил справедлив», имея в виду ангела смерти в исламской традиции. По его словам, Грэм построил свою политическую карьеру на «войне, насилии и поддержке массовых убийств на Ближнем Востоке».