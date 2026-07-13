Вооруженные силы Йемена нанесли удар по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Саны, находящегося под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах», чтобы предотвратить посадку иранского самолета. Об этом сообщило министерство обороны страны.

В ведомстве заявили, что хуситы запретили самолетам национальной авиакомпании Йемена приземляться в аэропорту столицы и настаивали на приеме иранского воздушного судна.

Перед ударом Минобороны призвало эвакуировать аэропорт и предупредило, что готово перехватывать любые самолеты, нарушающие воздушное пространство страны.