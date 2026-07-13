Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Пакистан играет ключевую роль в посреднических усилиях по урегулированию отношений между США и Ираном.

Об этом глава государства заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

По словам Алиева, он поздравил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа с достижением соглашения между Вашингтоном и Тегераном, отметив вклад Исламабада в этот процесс.

Президент подчеркнул, что Пакистан стал единственной страной, взявшей на себя ответственность за посредничество. Он высоко оценил работу премьер-министра Шахбаза Шарифа и фельдмаршала Асима Мунира, назвав их усилия самоотверженными.

Алиев выразил уверенность, что с учетом новой ситуации пакистанское руководство продолжит предпринимать все возможные шаги для урегулирования нового витка конфликта, заявив, что никто, кроме Пакистана, не способен выполнить эту задачу.