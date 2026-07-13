Новозеландский актер Сэм Нил, получивший широкую известность благодаря роли в фильмах серии «Парк Юрского периода», умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление семьи артиста.

По информации издания, о смерти актера сообщили его родственники.

В 2023 г. у актера диагностировали онкологическое заболевание. После постановки диагноза он прошел курс химиотерапии.

Сэм Нил был известен по ролям в фильмах «Парк Юрского периода». Он являлся трехкратным номинантом на премию «Золотой глобус».