Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставки азербайджанского газа в Австрию и Германию являются частью стратегии по расширению присутствия страны на мировом энергетическом рынке.

Об этом глава государства сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

По словам Алиева, европейский рынок остается для Азербайджана приоритетным, а спрос на азербайджанский газ продолжает расти. Сегодня республика экспортирует газ в 16 стран и входит в число мировых лидеров по поставкам газа по трубопроводам.

Президент сообщил, что месяц назад в Азербайджане началась добыча на новом месторождении. Параллельно страна развивает проекты в сфере возобновляемой энергетики и рассчитывает к 2032 году экспортировать до 8 ГВт электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.

Алиев подчеркнул, что увеличение объемов экспорта требует расширения газотранспортной инфраструктуры. По его словам, после начала российско-украинского конфликта Европейская комиссия обратилась к Баку с просьбой увеличить поставки газа, и Азербайджан выполнил этот запрос.

При этом президент отметил, что дальнейшее развитие инфраструктуры сдерживают европейская «зеленая» политика и отказ от долгосрочных газовых контрактов. По его словам, этот вопрос обсуждался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Алиев также сообщил, что Азербайджан уже начал поставки газа в Сирию и при необходимости готов расширить экспорт на другие соседние рынки.