Диалог и дипломатия остаются единственным путем к разрешению споров и достижению прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке.

МИД Пакистана в соцсети Х сообщает, что об этом заявил глава ведомства Исхак Дар в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Отмечается, что министры обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе.

Дар призвал стороны следовать курсу на деэскалацию и проявлять сдержанность, как было согласовано в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании в июне 2026 года.

Вице-премьер и глава МИД Пакистана подтвердил готовность Исламабада продолжать играть конструктивную роль в содействии и поддержании регионального мира и стабильности. Стороны договорились и дальше поддерживать тесный контакт.