С 12 по 14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер.

В связи с этим Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое предупреждение.

Согласно предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер. В Нахчыванской АР, Шамкире, Гяндже, Дашкесане, Гёранбое, Нафталане, Сиязане, Шабране, Хызы, Хачмазе, Тертере, Барде, Мингячевире, Гаджигабуле, Нефтчале, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Билясуваре и Джалилабаде ожидается восточный ветер.

Скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с.