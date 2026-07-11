Инспектор дорожной полиции Азербайджана занял первое место на международном профессиональном конкурсе среди сотрудников дорожно-патрульной службы стран СНГ. Об этом сообщили в МВД Азербайджана.

Конкурс «Лучший сотрудник дорожно-патрульной службы» прошел в Москве и был приурочен к 90-летию создания Государственной автомобильной инспекции МВД России.

Азербайджан представлял старший инспектор Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, капитан полиции Эмиль Ибрагимов.

В соревнованиях участвовали представители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

Участники прошли несколько этапов. Они сдавали тесты по правилам дорожного движения, демонстрировали навыки регулирования движения, оказания первой помощи при ДТП, владения оружием, практической стрельбы и физической подготовки.

По итогам всех испытаний Эмиль Ибрагимов показал лучший результат и стал победителем конкурса.

В МВД отметили, что это уже не первая победа азербайджанского полицейского. Ранее он также занял первое место на аналогичном международном конкурсе, посвященном 80-летию Государственной автомобильной инспекции. Награждение победителей прошло при участии руководства МВД России.