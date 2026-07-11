Бакинская инициативная группа (БИГ) — одна из организаций, внесших наибольший вклад в международный процесс деколонизации за последние три года. Об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов заявил журналистам.

По его словам, за этот период мировое сообщество было более широко проинформировано о последствиях колониальных преступлений и политики, а также о ходе процессов деколонизации.

«Благодаря конструктивной деятельности нашей организации мы смогли донести этот вопрос до внимания международных организаций на различных площадках. Безусловно, важную роль в этом процессе сыграли представители медиа и информационные агентства», — отметил Аббасов.