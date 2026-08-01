Латвия закрыла границу с Беларусью «по техническим причинам», сообщил в соцсетях министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава.

Речь идет о сбое в работе информационных систем, уточнила специалист по связям с общественностью Государственной пограничной службы Латвии Кристине Петерсоне. Причины сбоя и сроки его устранения пока неизвестны.

Накануне Янис Домбрава призвал граждан Латвии не ездить в Беларусь или вернуться оттуда как можно скорее. «В условиях развернутой Беларусью гибридной миграционной войны безопасное передвижение между странами может быть затруднено», — предупредил он.