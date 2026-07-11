Купание в местах, не предназначенных для пляжного отдыха, в том числе в каналах, реках, арыках и других водоемах, запрещено.

Об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям к гражданам, планирующим отдых на пляжах в выходные дни.

В МЧС отметили, что, несмотря на проводимую профилактическую работу, несоблюдение правил безопасности продолжает приводить к трагическим последствиям.

Министерство призвало не купаться в необорудованных местах, не заплывать за границы зоны купания, не заходить в море в ветреную погоду и после наступления темноты, не оставлять детей без присмотра, не находиться на пляже в состоянии алкогольного опьянения, а также соблюдать требования спасателей и предупреждающих знаков.