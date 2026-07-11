Средства массовой информации сыграли незаменимую роль в усилиях по повышению глобальной осведомленности о последствиях колониализма и важности процесса деколонизации.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на международной конференции «Медиа и деколонизация: возвышающиеся голоса, усиливающиеся нарративы» в Баку.

«За последние три года Бакинская инициативная группа добилась значительного прогресса в повышении глобальной осведомленности о последствиях колониализма и важности процесса деколонизации. Безусловно, средства массовой информации сыграли незаменимую роль в этих усилиях», — сказал Аббасов.

Он подчеркнул, что приверженность делу, профессионализм и усилия журналистов играют жизненно важную роль в повышении глобальной осведомленности.

«Ваша профессия требует самоотдачи и честности. Это динамичная и требовательная сфера, которая нередко предполагает работу в условиях высокого давления и жестких сроков. Мы высоко ценим вашу преданность делу и ответственность, которые имеют решающее значение для повышения общественной осведомленности и информирования обществ», — отметил исполнительный директор БИГ.