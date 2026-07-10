Мы продолжаем работать с правительством Азербайджана над приоритетными сферами, указанными в Хартии о стратегическом партнерстве, включая региональные связи, экономические инвестиции, энергетику, сотрудничество в сфере безопасности и искусственный интеллект.

Об этом официальный представитель Государственного департамента США сообщил «Азертадж».

Касательно реализации Хартии было отмечено, что подписанный между США и Азербайджаном на Бакинской энергетической неделе в июне Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам охватывает сотрудничество в областях горной добычи, переработки и разведки.

«Помощник государственного секретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр также выступил сопредседателем первого Азербайджано-американского экономического диалога. В рамках диалога с правительством Азербайджана были подписаны соглашения сотрудничества, а также коммерческие контракты на общую сумму около 8 млрд долларов. Кроме того, под руководством Бюро кибер- и цифровой политики Госдепартамента США было объявлено о проведении в Азербайджане «Недели искусственного интеллекта», — говорится в заявлении.