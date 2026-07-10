Дарение оружия иностранным гостям является давней турецкой традицией. Об этом заявил производитель револьверов Gümüşay Шевки Ясин, комментируя подарок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана участникам саммита НАТО в Анкаре.

По его словам, револьвер символизирует лидерство и власть, а выбор модели Gümüşay подчеркивает возможности турецкой оборонной промышленности, поскольку оружие полностью производится в Турции.

Ранее Politico сообщило, что лидерам стран НАТО вручили именные револьверы Gümüşay в подарочных кейсах с комплектом боевых патронов и разрешением на вывоз из Турции. Подарок вызвал вопросы из-за ограничений на ввоз огнестрельного оружия в ряде стран.

Gümüşay — первый серийный револьвер турецкой разработки, выпускаемый ограниченным тиражом государственной оборонной компанией MKE.