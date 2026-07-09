Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антониу Коште и другим европейским лидерам пистолеты с гравировкой и боевые патроны после саммита НАТО в Анкаре, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Служба безопасности Кошты забрала оружие для проверки. По словам европейских чиновников, из-за строгих правил оборота оружия в Бельгии он и фон дер Ляйен вряд ли будут хранить подарки лично.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Йеттен решили оставить полученные пистолеты в Турции, чтобы их сделали непригодными для стрельбы. Представитель правительства Нидерландов подтвердил, что оружие Йеттена осталось в посольстве в Анкаре.