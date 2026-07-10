В Гусарском районе Азербайджана 9 июля состоялось 29-е заседание Азербайджано-российской совместной комиссии по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур, созданной в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве в области рационального использования и охраны водных ресурсов реки.

Заседание прошло под сопредседательством председателя правления Региональной службы водной мелиорации Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Закира Гулиева и заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов России Вадима Никонорова.

В работе комиссии приняли участие представители Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, а также Государственной пограничной службы.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы распределения водных ресурсов реки Самур между двумя странами, мониторинг водных ресурсов, совместную эксплуатацию Самурского гидроузла и другие актуальные направления сотрудничества.

По итогам встречи были определены дальнейшие меры по взаимодействию и подписан итоговый протокол.